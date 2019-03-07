Полиция Запорожья ищет, кто избил и подстрелил "активиста"

В Запорожье полицейские устанавливают лиц, напавших на общественного активиста в среду вечером

Как сообщает полиция Запорожской области, 6 марта в 22:52 в Хортицкое отделения полиции поступило сообщение из службы "102" от мужчины 1952 года рождения о том, что на улице Героев 93-й бригады на него напали и избили.

На месте событий полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, "нанесли ему телесные повреждения и произвели выстрел в левое бедро".

"Мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они скрылись в неизвестном направлении", – информирует полиция.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность одного из нападавших 1994 года рождения. Его задержали.

Местонахождение еще троих правонарушителей устанавливают.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

По данным сайта Запорожья 061.ua, пострадавшим активистом оказался Валериан Горбачев, известный своими антимайдановскими взглядами.

Валерьян Александрович Горбачев (Сакеварян) внесен в базу сайта "Миротворец" как аферист и человек, который некоторое время жил в России, а зимой 2016 года призывал захватить Запорожскую ОГА и создать "Запорожскую народную республику".

Валериан Горбачев

Ранее на этой неделе 4 неизвестных напали на экс-главу Антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА Дмитрия Марченко. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов по голове и украли сумку – Марченко в реанимации, отмечает 061.ua.

1 января в Запорожье избили и ранили из пистолета одного из лидеров организации "Автоевросила" Владислава Погорелова.