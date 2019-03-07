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После теплых выходных в Украине снова придет похолодание

Четверг, 7 марта 2019, 10:50

В ближайшие выходные в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода, а со следующего недели снова похолодает.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня + 8 + 14 градусов, на Западе 8-9 марта + 10 + 17 градусов.

"На северо-востоке - Сумщина, Харьковщина - воздух будет свежим, + 5 + 9 градусов. Остается гулять порывистый, до сильного, ветер, будьте осторожны!", - написала она.

Диденко добавила, что в пятницу, 8 марта, в западных и северных областях атмосферный фронт может нагнать тучи и дождь. На юге, в центральной части и на Востоке будет сухая погода.

"В Киеве день, когда улицы расцветут розовыми тюльпанами, желтыми нарциссами, сиреневыми гиацинтами и красными от активного забега по базарчиках мужчинами, будет теплым. Температура воздуха ожидается самой высокой в ​​ближайшей перспективе, днем ​​+12 + 15 градусов. Но остается порывистый ветер и могут набежать облака с небольшим дождем", - сообщила синоптик.

Она отметила, что 9 марта ожидается теплая и солнечная погода, а 10 марта вновь усилится ветер и пойдет дождь, из северных районов Киевщины начнет снижаться температура воздуха.

"Грейтесь, подставляйте носа солнышку, потому что на следующей неделе так не будет. Придет похолодание!", - написала Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
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