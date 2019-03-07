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"Батькивщина" говорит, что Порошенко платит за дискредитацию Тимошенко

Четверг, 7 марта 2019, 11:00

Партия "Батькивщина" обвиняет кандидата в президенты Петра Порошенко в дискредитации его конкурента Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

Отмечается, что ночью в Покровске Днепропетровской области патрульные остановили автомобиль с двумя 28-летними жителями Курахово Донецкой области, которые имели при себе 150 листовок, дискредитирующих Тимошенко. 

 

"Мужчины заявили, что получили груз на "Новой почте" от неизвестного, с которым связывались через одну из социальных сетей, и который заплатил каждому по 2 тысячи гривен за расклеивание провокационных листовок", - говорится в сообщении.

В "Батькивщине" говорят, что "мужчины выполняли одну из "операций" так называемого  "черного штаба" Петра Порошенко", который работает "с единственной целью – любым способом опорочить главного конкурента нынешнего президента – Юлию Тимошенко".

"Обращаемся в Министерство внутренних дел с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой позорной провокации. А также всех причастных к работе "черного штаба" Петра Порошенко", - подытожили в "Батькивщине".

"Украинская правда" обратилась по комментарии в полицию.

Украинская правда
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