Стоматологи сорвали сессию Львовского горсовета

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Четверг, 7 марта 2019, 12:40

Пленарное заседание сессии Львовского городского совета перенесли, из-за стоматологов, которые устроили протест в ратуше.

Об этом сообщил секретарь совета Анатолий Забарило, передает пресс-служба львовской мэрии.

По его словам, пленарное заседание было перенесено из-за "отсутствия надлежащих условий для труда".

Он добавил, что о дате следующего заседания сообщат позже.

Отмечается, что пленарное заседание перенесли из стоматологов, которые отказываются реформироваться и в знак протеста захватили сессионный зал Львовского городского совета.

Как сообщает ZAXID.NET, заседание сессии горсовета Львова должно было начаться 7 марта в 10.00, но его перенесли, поскольку работники стоматологических поликлиник захватили помещение сессионного зала, где провели ночь и отказываются его покидать, пока им не выплатят долг по зарплате в 3,6 миллионов гривен.

По данным издания, заработную плату не получают работники лишь тех стоматологических отделений, которые отказались реформироваться и превратились в неприбыльные коммунальные предприятия.

Украинская правда

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Темы: Львов


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