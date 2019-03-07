СМИ назвали имя харьковского чиновника, подозреваемого в работе на ФСБ

Чиновником Харьковского городского совета, задержанным контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене, является заместитель директора департамента горсовета по делам семьи, молодежи и спорта Семен Хмельницкий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Это Семен Хмельницкий", - сказал собеседник агентства в четверг днем.

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Напомним: