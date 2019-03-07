СМИ назвали имя харьковского чиновника, подозреваемого в работе на ФСБ

Чиновником Харьковского городского совета, задержанным контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене, является заместитель директора департамента горсовета по делам семьи, молодежи и спорта Семен Хмельницкий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Это Семен Хмельницкий", - сказал собеседник агентства в четверг днем.

Впоследствии директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко подтвердил информацию агентству и отметил, что задержанный по подозрению в государственной измене чиновник не имел доступа к гостайне и документов под грифом "для служебного пользования".

"Мы не понимаем, почему этот сотрудник мог быть интересен спецслужбам, поскольку доступа к государственным тайнам или документам под грифом ДСП у него не было, а работал он в департаменте по вопросам молодежи и спорта", - сказал Сидоренко.

"Надеемся, что расследование в отношении этого гражданина будет объективным", - добавил он, отметив, что пока горсовет не получал официальных документов, связанных с этим уголовным производством.

По его словам, после получения официальных документов от СБУ, этот сотрудник будет, как минимум, отстранен от должности.

Он также отметил, что городские власти Харькова поддерживает территориальную целостность Украины.

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Напомним: