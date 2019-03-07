СМИ назвали имя харьковского чиновника, подозреваемого в работе на ФСБ
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Четверг, 7 марта 2019, 14:01
Чиновником Харьковского городского совета, задержанным контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене, является заместитель директора департамента горсовета по делам семьи, молодежи и спорта Семен Хмельницкий.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.
"Это Семен Хмельницкий", - сказал собеседник агентства в четверг днем.
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Напомним:
- Ранее сообщалось, что департамент контрразведки СБУ задержал в Харькове чиновника городского совета, который работал на Федеральную службу безопасности России.
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