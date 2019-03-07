Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кино и выборы: Луценко сравнил Тимошенко с "мамой, которую сбрасывают с поезда"

Четверг, 7 марта 2019, 14:30

Генеральный прокурор Юрий Луценко своеобразно поздравил с праздником кандидата в президенты лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, поддержав ее тон аналогий с американскими комедиями.

Об этом он сказал на брифинге 7 марта.

"Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор. Но у меня он тоже есть. Я также знаю прекрасный фильм "Сбрось маму с поезда", где одна пожилая женщина приехала в гости к своему сыну гангстеру и помогает ему чистить револьвер, убивать своих жертв. С 8 марта, Юлия Владимировна!", - сказал Луценко.

 
Такой слайд увидели телезрители

Генпрокурор заявил журналистам, что накануне поспорил с коллегой, что ответом на информацию о задержании злоумышленников, которые хотели за деньги снять одного из кандидатов в президенты, будет шум о политическом преследовании.

"Даже поспорил, кто поднимет этот шум.. Поэтому, конечно, утром Юлия Владимировна Тимошенко объявила меня человеком, который развернул провокацию и политические преследования", - сказал глава ГПУ.

На уточняющий вопрос журналистов Луценко сказал, что выиграл в споре "ящик вкусной пепси-колы".

Напомним:

  • 7 марта лидер "Батькивщины" кандидат в президенты Юлия Тимошенко сказала журналистам, что ситуация вокруг попытки подкупа другого кандидата - Юрия Тимошенко срежиссирована штабом действующего президента Петра Порошенко.
  • "Что касается всех этих событий ... Это все напоминает одну известную американскую комедию в которой принимают участие Порошенко и Луценко - "Тупой и еще тупее". И мне очень жаль, что они разыгрывают какой-то сериал, который имеет прикрыть коррупционный скандал действующего президента…,  который отмывал деньги обороны", - сказала Тимошенко.
  • В ноябре "Батькивщина" обвиняла Порошенко в проведении черной антикампании. В Киеве и окрестностях столицы зафииксировали билборды с надписью "Последний шанс для бабушки".
  • Окружение Порошенко заявило, что ни президент сам, ни его коллеги по партии не размещали в Киеве эту антирекламу.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
Все новости...
Реклама: