Кино и выборы: Луценко сравнил Тимошенко с "мамой, которую сбрасывают с поезда"
Генеральный прокурор Юрий Луценко своеобразно поздравил с праздником кандидата в президенты лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, поддержав ее тон аналогий с американскими комедиями.
Об этом он сказал на брифинге 7 марта.
"Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор. Но у меня он тоже есть. Я также знаю прекрасный фильм "Сбрось маму с поезда", где одна пожилая женщина приехала в гости к своему сыну гангстеру и помогает ему чистить револьвер, убивать своих жертв. С 8 марта, Юлия Владимировна!", - сказал Луценко.
Генпрокурор заявил журналистам, что накануне поспорил с коллегой, что ответом на информацию о задержании злоумышленников, которые хотели за деньги снять одного из кандидатов в президенты, будет шум о политическом преследовании.
"Даже поспорил, кто поднимет этот шум.. Поэтому, конечно, утром Юлия Владимировна Тимошенко объявила меня человеком, который развернул провокацию и политические преследования", - сказал глава ГПУ.
На уточняющий вопрос журналистов Луценко сказал, что выиграл в споре "ящик вкусной пепси-колы".
Напомним:
- 7 марта лидер "Батькивщины" кандидат в президенты Юлия Тимошенко сказала журналистам, что ситуация вокруг попытки подкупа другого кандидата - Юрия Тимошенко срежиссирована штабом действующего президента Петра Порошенко.
- "Что касается всех этих событий ... Это все напоминает одну известную американскую комедию в которой принимают участие Порошенко и Луценко - "Тупой и еще тупее". И мне очень жаль, что они разыгрывают какой-то сериал, который имеет прикрыть коррупционный скандал действующего президента…, который отмывал деньги обороны", - сказала Тимошенко.
- В ноябре "Батькивщина" обвиняла Порошенко в проведении черной антикампании. В Киеве и окрестностях столицы зафииксировали билборды с надписью "Последний шанс для бабушки".
- Выборы президента состоятся 31 марта.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua