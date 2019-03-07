Кино и выборы: Луценко сравнил Тимошенко с "мамой, которую сбрасывают с поезда"

Генеральный прокурор Юрий Луценко своеобразно поздравил с праздником кандидата в президенты лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, поддержав ее тон аналогий с американскими комедиями.

Об этом он сказал на брифинге 7 марта.

"Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор. Но у меня он тоже есть. Я также знаю прекрасный фильм "Сбрось маму с поезда", где одна пожилая женщина приехала в гости к своему сыну гангстеру и помогает ему чистить револьвер, убивать своих жертв. С 8 марта, Юлия Владимировна!", - сказал Луценко.

Генпрокурор заявил журналистам, что накануне поспорил с коллегой, что ответом на информацию о задержании злоумышленников, которые хотели за деньги снять одного из кандидатов в президенты, будет шум о политическом преследовании.

"Даже поспорил, кто поднимет этот шум.. Поэтому, конечно, утром Юлия Владимировна Тимошенко объявила меня человеком, который развернул провокацию и политические преследования", - сказал глава ГПУ.

На уточняющий вопрос журналистов Луценко сказал, что выиграл в споре "ящик вкусной пепси-колы".

Напомним: