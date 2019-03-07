Кино и выборы: Луценко сравнил Тимошенко с "мамой, которую сбрасывают с поезда"

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Четверг, 7 марта 2019, 15:30

Генеральный прокурор Юрий Луценко своеобразно поздравил с праздником кандидата в президенты лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, поддержав ее тон аналогий с американскими комедиями.

Об этом он сказал на брифинге 7 марта.

"Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор. Но у меня он тоже есть. Я также знаю прекрасный фильм "Сбрось маму с поезда", где одна пожилая женщина приехала в гости к своему сыну гангстеру и помогает ему чистить револьвер, убивать своих жертв. С 8 марта, Юлия Владимировна!", - сказал Луценко.

 

Генпрокурор заявил журналистам, что накануне поспорил с коллегой, что ответом на информацию о задержании злоумышленников, которые хотели за деньги снять одного из кандидатов в президенты, будет шум о политическом преследовании.

"Даже поспорил, кто поднимет этот шум.. Поэтому, конечно, утром Юлия Владимировна Тимошенко объявила меня человеком, который развернул провокацию и политические преследования", - сказал глава ГПУ.

На уточняющий вопрос журналистов Луценко сказал, что выиграл в споре "ящик вкусной пепси-колы".

Напомним:

  • 7 марта лидер "Батькивщины" кандидат в президенты Юлия Тимошенко сказала журналистам, что ситуация вокруг попытки подкупа другого кандидата - Юрия Тимошенко срежиссирована штабом действующего президента Петра Порошенко.
  • "Что касается всех этих событий ... Это все напоминает одну известную американскую комедию в которой принимают участие Порошенко и Луценко - "Тупой и еще тупее". И мне очень жаль, что они разыгрывают какой-то сериал, который имеет прикрыть коррупционный скандал действующего президента…,  который отмывал деньги обороны", - сказала Тимошенко.
  • В ноябре "Батькивщина" обвиняла Порошенко в проведении черной антикампании. В Киеве и окрестностях столицы зафииксировали билборды с надписью "Последний шанс для бабушки".
  • Выборы президента состоятся 31 марта.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019


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