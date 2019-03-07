5 лет за пытки: во Львове завершился длительный судебный процесс

Во Львове осудили четырех бывших сотрудников милиции, которые незаконно удерживали и пытали гражданина.

Об этом сообщает 7 марта пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что указанные лица в течение декабря 2011 года, превышая свои служебные полномочия, незаконно удерживали и пытали 32-летнего львовянина.

По результатам длительного судебного разбирательства 6 марта 2019 года Шевченковский районный суд Львова вынес обвинительный приговор, согласно которому всех четырех приговорили к реальной мере наказания.

Трем из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а еще одному - 3 года.