5 лет за пытки: во Львове завершился длительный судебный процесс
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Четверг, 7 марта 2019, 16:29
Во Львове осудили четырех бывших сотрудников милиции, которые незаконно удерживали и пытали гражданина.
Об этом сообщает 7 марта пресс-служба прокуратуры Львовской области.
Отмечается, что указанные лица в течение декабря 2011 года, превышая свои служебные полномочия, незаконно удерживали и пытали 32-летнего львовянина.
По результатам длительного судебного разбирательства 6 марта 2019 года Шевченковский районный суд Львова вынес обвинительный приговор, согласно которому всех четырех приговорили к реальной мере наказания.
Трем из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а еще одному - 3 года.
Украинская правда
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