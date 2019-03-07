Замглавы Госводагентства арестован: залог - в 8 раз меньше, чем просила ГПУ

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Четверг, 7 марта 2019, 19:20

Суд арестовал задержанного на взятке заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Павла Гвозденко на 2 месяца с альтернативой залога 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган 7 марта.

 

"Задержанному на взятке в 8 тысяч долларов зампредседателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданина Г. Соломенским районным судом Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В то же время по словам Сарган, прокуратура ходатайствовала о залоге в 2 миллиона гривен.

Напомним:

  • Зампредседателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали 6 марта.
  • По данным ГПУ, чиновник требовал и получил от представителя юридического лица "неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов США за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области".
  • 7 марта проводились обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Украинская правда

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