Замглавы Госводагентства арестован: залог - в 8 раз меньше, чем просила ГПУ

Суд арестовал задержанного на взятке заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Павла Гвозденко на 2 месяца с альтернативой залога 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган 7 марта.

"Задержанному на взятке в 8 тысяч долларов зампредседателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданина Г. Соломенским районным судом Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В то же время по словам Сарган, прокуратура ходатайствовала о залоге в 2 миллиона гривен.

Напомним: