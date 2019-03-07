Гриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях во время агитации

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты Анатолия Гриценко к действующему главе государства и кандидату в президенты Петру Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований о признании предвыборной агитацией информации в виде 74 фотографий о рабочей поездке Порошенко 2 марта в Одесской области, размещенной на официальном сайте президента.

Соответственно, суд отказал истцу и в том, чтобы обязать Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда.

Чернолуцкий отметил, что на это решение будет подана апелляция в Верховный Суд.

Напомним: