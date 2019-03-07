Гриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях во время агитации

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Четверг, 7 марта 2019, 19:29

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты Анатолия Гриценко к действующему главе государства и кандидату в президенты Петру Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований о признании предвыборной агитацией информации в виде 74 фотографий о рабочей поездке Порошенко 2 марта в Одесской области, размещенной на официальном сайте президента.

Соответственно, суд отказал истцу и в том, чтобы обязать Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда.

Чернолуцкий отметил, что на это решение будет подана апелляция в Верховный Суд.

Напомним:

  • 22 февраля ЦИК разъяснила положения о проведении агитации и подкупе избирателей. Согласно постановлению, физическим лицам, привлеченным к агитации, могут возмещать расходы на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и т.п.
  • В штабе Гриценко заявили, что Центральная избирательная комиссия своим разъяснением правил агитации легализовала подкуп избирателей.
  • 1 марта Гриценко сообщил, что Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и недействительным постановление ЦИК об аспектах ведения предвыборной агитации.
  • 5 марта Верховный суд Украины отменил решение апелляционного административного суда которым признается противоправным и недействительным постановление ЦИК, разрешающее избирательным штабам кандидатов в президенты платить агитаторам.
  • На заседании во вторник Верховный суд удовлетворил апелляцию ЦИК и признал противоправным и недействительным только абзац 33 данного разъяснения, утвержденного комиссией.
  • Анатолий Гриценко подал в суд против Петра Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации. Суд назначил рассмотрение иска на 7 марта.

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Темы: Гриценко Порошенко суд выборы президента 2019


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