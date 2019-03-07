61% украинцев поддерживают гендерные квоты, чтобы увеличить количество женщин в Раде

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Четверг, 7 марта 2019, 20:51

61% опрошенных украинцев поддержали бы внедрение гендерных квот для увеличения представительства женщин в Верховной Раде, а 22% высказались против.

Об этом говорится в последнем социологическом опросе Info Sapiens.

Авторы исследования отмечают, что женщины больше поддерживают гендерные квоты, чем мужчины - 67% против 52%.

Самая высокая поддержка гендерных квот наблюдается на Западе и Севере.

Респонденты 16-19 лет меньше поддерживают гендерные квоты, чем другие возрастные группы. Среди них наибольший процент ответов "трудно сказать". В то же время существенных различий по образованию не выявлено.

Опрос был проведен 1-14 февраля 2019 года. Во время него опросили 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Авторы отмечают, что выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Из исследования исключили АР Крым, а в Донецкой и Луганской области опросы проводились только на контролируемых Украиной территориях.

Статистическое отклонение не превышает 3,2%.

 

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Темы: Верховная Рада социология


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