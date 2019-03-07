Новости дня: Добродомов за Гриценко, Мураев за Вилкула, Тимошенко и Тимошенко

Дмитрий Добродомов решил отказаться баллотироваться на пост главы государства в пользу Анатолия Гриценко, Евгений Мураев отказался баллотироваться в пользу Александра Вилкула, Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовное преследование – новости, которые были актуальны 7 марта.

О Гриценко

Кандидат в президенты, нардеп Дмитрий Добродомов отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу Анатолия Гриценко.

Также Гриценко и глава партии "Самопомощь" Андрей Садовый, который ранее снял свою кандидатуру с президентских выборов, подписали соглашение, состоящее из одного пункта: "Быть честным".

О Мураеве и Вилкуле

Кандидат в президенты, нардеп Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

О Владимире Зеленском

Кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовное преследование. Он также говорит, что власть начала прослушивать его офис.

Также Зеленский рассказал заместителю государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвиду Гейлу о давление и нарушениях в предвыборной кампании.

В Службе безопасности Украины заявили, что не прослушивают Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.

О Юрии Тимошенко

В этом году в президентских выборах участвуют два человека с фамилией Тимошенко – Юлия Владимировна и Юрий Владимирович. Вчера правоохранители сразу трех структур задержали двух мужчин, которые якобы собирались подкупить Юрия Тимошенко ради его отказа от президентской гонки.

Сегодня один из задержанных заявил, что это провокация Администрации президента, которую выполнил генпрокурор Луценко. Мужчина утверждает, что Тимошенко хотел перестать быть "техническим кандидатом" и для этого ему нужны были деньги, которые он и попросил привезти.

Подобное мнение высказала и Юлия Тимошенко – она ​​заявила, что ситуация вокруг подкупа "срежиссировал Порошенко".

А генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к этой схеме причастен нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

О Гнапе

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап подал в Центризбирком заявление об отказе от баллотирования в президенты.