Динамо проиграло Челси в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Киевское Динамо в матче с лондонским Челси пропустили три мяча, не забив ни одного.

Об этом пишет football.ua

Киевское Динамо в 1/8 финала Лиги Европы получило одного из самых трудных противников — лондонский Челси. На прошлой стадии команда Маурицио Сарри прошла шведский Мальмо.

Киевляне, в свою очередь, не без трудностей оставили за бортом турнира греческий Олимпиакос. "Синие", ожидаемо, выставили не самый сильный состав на матч Лиги Европы, а из кадровых моментов Динамо можно отметить выход Буяльского на позиции Вербича.

С первых минут "пенсионеры" завладели игровой инициативой и оказывали серьезное давление на левый фланг обороны противника, где защищался молодой Миколенко. Впрочем, все передачи с фланга были перехвачены. Подопечные Александра Хацкевича не могли отодвинуть игру от своих ворот или провести хотя бы вразумительный контрвыпад.

Первый же опасный момент закончился взятием ворот - Оливье Жиру пяткой отпасовал на Педро в штрафной площади, а тот в ближнем бою переиграл Бойко. 1:0. Через несколько минут испанец мог оформить дубль, но в этот раз Бойко показал отменную реакцию. Денису в первом тайме еще дважды приходилось выручать свою команду в очень непростых эпизодах, но страж ворот справился, потому отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Челси в счете.

Вторая половина игры началась в довольно размеренном темпе. Подопечные Александра Хацкевича пытались закрепиться у чужой штрафной площади, но мяч долго не держался в их ногах. На исходе часа игры Маурицио Сарри провел двойную замену, а через пару минут хозяева заработали опасный штрафной удар. За его исполнение взялся Виллиан — бразилец аккуратно перекинул стенку и не оставил шансов Денису Бойко.

За двадцать минут до конца у Динамо на поле появился Сидклей. Бразилец ощутимо добавил качества атакам Динамо, но партнеры не оказывали ему должной поддержки.

Гости в конце матча ринулись в атаку большими силами, ведь один гол мог существенно повысить их шансы на выход в следующую стадию. Тем не менее, голом отметились лондонцы - Лофтус-Чик откликнулся на передачу Педро и скинул мяч на Хадсона-Одои, который не оставил шансов Бойко. 3:0.

Финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу Челси, которая практически не оставляет шансов Динамо на выход в 1/4.