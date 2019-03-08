Война на востоке: 18 обстрелов, бойцы ООС уничтожили 4 оккупантов и БМП противника

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции украинских войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное, из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Гнутово, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск.

Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское, из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный, из артиллерийских систем калибра 152 мм - у поселка городского типа Новотошковское, из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Айдар, Троицкое и Новозвановка, из минометов 82-го калибра - у села Екатериновка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населеного пункта Зайцево, из стрелкового оружия - вблизи поселка Новолуганское.

В результате обстрелов пять украинских защитников получили ранения.

В штабе ООС отметили, что ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил.

По данным разведки, четыре оккупанта ликвидированы, 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.

По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

По состоянию на 7:00 8 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Напомним: