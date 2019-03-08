В оккупированном Крыму "зеленые человечки" раздавали женщинам цветы

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Пятница, 8 марта 2019, 09:40

В центре Симферополе 7 марта появились люди в военной форме без отличительных знаков, которые раздавали женщинам цветы и поздравляли их с наступающим Международным женским днем.

Об этом на своей странице в Facebook написал инициатор акции, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. Он также опубликовал фото и видео акции, пишет Крым.Реалии.

"Идея эта мне пришла неожиданно. Я решил, что наших любимых женщин в преддверии 8 марта нужно чем-то порадовать, тем более еще накануне пятилетия воссоединения Крыма с Россией (аннексии Крыма Россией - КС). И "Вежливые люди", вежливые - в самом прямом смысле этого слова что тогда, что сейчас - и яркие тюльпаны - вызвали улыбки на лицах", - написал Бальбек.

Он также отметил, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов полностью поддержал проведение такой акции.

Напомним:

  • В феврале 2014 года на полуострове появлялись люди в военной форме без отличительных знаков, которые блокировали действия украинских войск. В Украине их называли "зелеными человечками". Позже президент России Владимир Путин признал, что "вежливыми людьми" были сотрудники Вооруженных сил России.
  • На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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Темы: Крым оккупация


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