В оккупированном Крыму "зеленые человечки" раздавали женщинам цветы

В центре Симферополе 7 марта появились люди в военной форме без отличительных знаков, которые раздавали женщинам цветы и поздравляли их с наступающим Международным женским днем.

Об этом на своей странице в Facebook написал инициатор акции, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. Он также опубликовал фото и видео акции, пишет Крым.Реалии.

"Идея эта мне пришла неожиданно. Я решил, что наших любимых женщин в преддверии 8 марта нужно чем-то порадовать, тем более еще накануне пятилетия воссоединения Крыма с Россией (аннексии Крыма Россией - КС). И "Вежливые люди", вежливые - в самом прямом смысле этого слова что тогда, что сейчас - и яркие тюльпаны - вызвали улыбки на лицах", - написал Бальбек.

Он также отметил, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов полностью поддержал проведение такой акции.

Напомним: