Комитет Палаты представителей США одобрил запрет на признание Крыма российским

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, который запретит правительству США признавать Крым российским.

Одобрение состоялось на заседании 7 марта, сообщается на сайте комитета.

Текст закона О непризнании аннексии Крыма предлагает запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. "Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в документе.

"Ни один федеральный департамент или ведомство не может принимать каких-либо действий или оказывать любую помощь, которая предусматривает признание претензии Российской Федерации на суверенитет Крыма, его воздушное пространство или его территориальные воды", - говорится в проекте закона.

Также в тексте прописано, что президент имеет право сделать исключение, если "решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Законопроект направлен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Чтобы инициатива стала законом, ее должны одобрить обе палаты Конгресса и подписать президент США.

Европейская правда