В союзе журналистов Австрии заявили о неготовности Украины к членству в ЕС

Председатель Австрийского союза журналистов (ÖJC) заявил, что запретом на въезд для корреспондента телеканала ORF Кристиана Вершютца Украина "демонстрирует неготовность к членству в ЕС".

Его цитату приводит сайт канала ORF.

Фред Тернгайм считает, что Украина должна немедленно обеспечить независимую журналистскую работу Кристиана Вершютца.

По его словам, "такими антидемократическими мерами Украъна доказывает, что еще не созрела для членства в Европейском союзе"

Тернгайм приветствовал четкую позицию австрийского федерального правительства, которое жестко раскритиковало Украину из-за запрета на въезд.

С критикой Украины выступил также генеральный директор ORF Александр Врабец и редакционный совет телеканала, назвав запрет ограничением свободы СМИ.

Украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила, ссылаясь на свои источники, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину из-за угрозы, которую он представлял для национальной безопасности, незаконного въезда журналиста на временно оккупированные территории и антиукраинскую пропаганду.

В СБУ пока официально не комментировали информацию о запрете для австрийского журналиста.

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль обвинила Украину в цензуре и намерена вынести вопрос запрета въезда Вершютцу на обсуждение министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 18 марта.

На следующей неделе МИД Австрии вызовет украинского посла в Вене.

Вершютц заявляет, что еще не видел решения о запрете и предполагает, что его не пускают в Украину из-за критики украинской власти.

Европейская правда