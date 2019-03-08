В пятницу боевики ОРДЛО стреляли только один раз - штаб

В пятницу, 8 марта, боевики незаконных вооруженных формирований осуществили обстрел в направлении сил ООС один раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

По данным штаба, позиции подразделения ОС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе н.п. Крымское противник обстрелял из стрелкового оружия.

"Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось", - сообщили в штабе ООС, потерь среди украинских военных нет.