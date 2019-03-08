В пятницу боевики ОРДЛО стреляли только один раз - штаб

83 просмотра
Пятница, 8 марта 2019, 18:13

В пятницу, 8 марта, боевики незаконных вооруженных формирований осуществили обстрел в направлении сил ООС один раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

По данным штаба, позиции подразделения ОС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе н.п. Крымское противник обстрелял из стрелкового оружия.

"Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось", - сообщили в штабе ООС, потерь среди украинских военных нет. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОРДЛО Донбасс Минские соглашения оружие


powered by lun.ua
По теме
Боевики обстреляли Крымское из минометов, 3 ранены 7 марта 2019, 18:40
Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Лебединского 6 марта 2019, 22:25
Боевики обстреляли Широкино из минометов, двое ранены 5 марта 2019, 18:31
Все новости
Главные новости
Тюрьма Манафорта: незапертые двери, занятия по музыке и спальни для гостей
Космический корабль SpaceX отстыковался от МКС и вернулся на Землю
ПАСЕ оценила избирательную кампанию: подкуп избирателей, олигархические СМИ и избыток кандидатов
Перемирие не удалось: на Донбассе зафиксирован первый обстрел
Все новости
holiday

8 марта: что за выходной, клише и стереотипы, которые "прикипели" к празднику

исследование

Что будет, если пить только кофе и чай в течение дня

исследование

Что будет, если вместо 5 рабочих дней будет 4

Поиск по сайту
Архив
Весь архів