В пятницу боевики ОРДЛО стреляли только один раз - штаб
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Пятница, 8 марта 2019, 18:13
В пятницу, 8 марта, боевики незаконных вооруженных формирований осуществили обстрел в направлении сил ООС один раз.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
По данным штаба, позиции подразделения ОС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе н.п. Крымское противник обстрелял из стрелкового оружия.
"Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось", - сообщили в штабе ООС, потерь среди украинских военных нет.
Украинская правда
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