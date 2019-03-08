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Весна идет: Закарпатье предупредили о подъеме воды в реках и лавинах

Пятница, 8 марта 2019, 17:37

На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

"9 марта в результате дождей и таяния снега в горах на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов", - говорится в сообщении.

В нижнем течении р.Боржава ожидается повышение уровня воды до 2 метров с выходом воды на пойму.

При этом 9-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня, отметили в ГСЧС. 

По последним прогнозам синоптиков, 9 и 10 марта на территории Украины сохранится теплая погода, в субботу - преимущественно без осадков, в воскресенье - с дождями во всех областях, местами - сильными. 

Прогноз погоди на 9 та 10 березня.
 
Прогноз погоды на 9 и 10 марта. 
данные - Укргидрометцентр

Украинская правда

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Темы: погодаЗакарпатье
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