Весна идет: Закарпатье предупредили о подъеме воды в реках и лавинах
На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.
Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"9 марта в результате дождей и таяния снега в горах на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов", - говорится в сообщении.
В нижнем течении р.Боржава ожидается повышение уровня воды до 2 метров с выходом воды на пойму.
При этом 9-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня, отметили в ГСЧС.
По последним прогнозам синоптиков, 9 и 10 марта на территории Украины сохранится теплая погода, в субботу - преимущественно без осадков, в воскресенье - с дождями во всех областях, местами - сильными.
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