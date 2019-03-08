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Директор по коммуникациям Белого дома подал в отставку

Пятница, 8 марта 2019, 19:17

Директор по коммуникациям Белого дома, заместитель руководителя аппарата и экс-исполнительный директор Fox News Билл Шайн ушел в отставку.

Об этом 8 марта сообщили в Белом доме, пишет The New York Times.

Шайн присоединился к команде Трампа летом 2018 года.

По сообщению аппарата президента США, теперь Шайн присоединится к кампании по перевыборам Трампа, который еще в 2018-м объявил о намерении участвовать в выборах президента 2020 года.

Сам Трамп заявил, что в Белом доме будут "скучать" по Шайну, который "много сделал" для президента и его администрации.

"Мы ... с нетерпением ожидаем совместной работы над президентской кампанией 2020 года, в которую он будет полностью вовлечен", - отметил Трамп.

Билл Шайн был пятым директором по коммуникациям в Белом доме при президенте Трампе. 

Шайн был одним из руководителей канала Fox New и корпорации Fox и был вынужден уйти с должности в 2017-м из-за "ненадлежащей реакции организации на заявления ее сотрудниц о сексуальных домогательствах".

Самого Шайна никогда не обвиняли в домогательствах, но женщины, которые работали в Fox News, заявляли, что он знал о примерах "недопустимого поведения" и не принял никаких мер.

Украинская правда
Темы: СШАТрампвиборы
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