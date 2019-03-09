Соцсети Facebook и Instagram будут бороться против дезинформации о вакцинации - они не будут показывать в рекомендациях и поиске группы и страницы, которые пропагандируют отказ от прививок.

Об этом говорится в заявлении Facebook.

"Мы работаем над тем, чтобы устранить дезинформацию о вакцинах в Facebook, уменьшая ее распространение и предоставляя людям авторитетную информацию по этой теме", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что рейтинг в ленте новостей групп и страниц, которые распространяют дезинформацию о вакцинации, снизят.

В компании также объявили, что соцсеть будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.

Instagram не будут показывать такой контент по хэштегам и в рекомендательном разделе Explore.

В Facebook объяснили, что будт определять дезинформацию относительно прививок с помощью глобальных организаций по охране здоровья, в частности Всемирной организации здравоохранения и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

"Мы исследуем способы предоставления людям более точной информации из экспертных организаций относительно вакцин в верхней части результатов для связанных поисков, на страницах, посвященных обсуждению темы, и в приглашениях присоединиться к группе по этой теме", - заявили в компании.