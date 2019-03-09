Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Италии: Рим работает над отменой санкций против РФ

Суббота, 9 марта 2019, 00:52
Премьер Италии: Рим работает над отменой санкций против РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что правительство в Риме работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России.

Об этом он заявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, передает Reuters.

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Напомним:

  • Италия ранее выступала за ослабление санкций.
  • В октябре 2018 года Конте заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством.
  • В декабре лидеры государств-членов Европейского союза договорились о сохранении санкций против Российской Федерации, несмотря на намерение Италии заблокировать их продолжение.
  • Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) 6 марта утвердил введение санкций против россиян, которых в Евросоюзе считают причастными к инциденту с захватом украинских судов вблизи Керченского пролива.

Темы: ИталияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Италия
Исторический центр Венеции частично затопило: в третий раз в это время за более чем 100 лет
Министр обороны Италии заявил о возможности "политического разрешения" войны с РФ
В Италии представили четыре марки в поддержку Украины
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
Все новости...
Реклама: