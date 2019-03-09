Премьер Италии: Рим работает над отменой санкций против РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что правительство в Риме работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России.

Об этом он заявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, передает Reuters.

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Напомним: