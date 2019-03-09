Премьер Италии: Рим работает над отменой санкций против РФ

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Суббота, 9 марта 2019, 01:52

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что правительство в Риме работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России.

Об этом он заявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, передает Reuters.

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Напомним:

  • Италия ранее выступала за ослабление санкций.
  • В октябре 2018 года Конте заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством.
  • В декабре лидеры государств-членов Европейского союза договорились о сохранении санкций против Российской Федерации, несмотря на намерение Италии заблокировать их продолжение.
  • Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) 6 марта утвердил введение санкций против россиян, которых в Евросоюзе считают причастными к инциденту с захватом украинских судов вблизи Керченского пролива.

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Темы: Италия Росcия санкции


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