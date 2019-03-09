Трамп заявил, что отказал Коэну в помиловании

Президент США Дональд Трамп заявил, что его экс-адвокат Майкл Коэн просил о помиловании, но он отказал.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter, передает "Громадське".

"Плохой юрист и мошенник Майкл Коэн под присягой сказал, что он никогда не просил о помиловании. Его адвокаты ему полностью противоречат. Он солгал!

Он напрямую просил меня о помиловании. Я сказал НЕТ. Он снова соврал! Он также очень хотел работать в Белом доме. Он солгал!", - подчеркнул Трамп.

Как отмечает "Громадське", Коэн должен был начать отбывать свой срок заключения 6 марта, но его адвокаты договорились с судьей об отсрочке начала заключения до 6 мая - чтобы Коэн мог выздороветь после хирургического вмешательства и дать показания в Конгрессе.

Отмечается, что во время выступления в суде экс-адвокат Трампа заявил, что никогда не будет просить президента о помиловании и не примет его, если тот предложит. Но позже Коэн поручил своему адвокату обратиться к Трампу с просьбой о помиловании.

Напомним: