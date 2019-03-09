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Трамп заявил, что отказал Коэну в помиловании

Суббота, 9 марта 2019, 01:35

Президент США Дональд Трамп заявил, что его экс-адвокат Майкл Коэн просил о помиловании, но он отказал.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter, передает "Громадське".

"Плохой юрист и мошенник Майкл Коэн под присягой сказал, что он никогда не просил о помиловании. Его адвокаты ему полностью противоречат. Он солгал!

Он напрямую просил меня о помиловании. Я сказал НЕТ. Он снова соврал! Он также очень хотел работать в Белом доме. Он солгал!", - подчеркнул Трамп.

Как отмечает "Громадське", Коэн должен был начать отбывать свой срок заключения 6 марта, но его адвокаты договорились с судьей об отсрочке начала заключения до 6 мая - чтобы Коэн мог выздороветь после хирургического вмешательства и дать показания в Конгрессе.

Отмечается, что во время выступления в суде экс-адвокат Трампа заявил, что никогда не будет просить президента о помиловании и не примет его, если тот предложит. Но позже Коэн поручил своему адвокату обратиться к Трампу с просьбой о помиловании.

Напомним:

  • Коэн подал в суд на Trump Organization, обвиняя ее в расторжении контракта и отказе заплатить ему около 1,9 миллиона долларов, начиная с мая прошлого года.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн пытается сократить срок тюремного заключения, утверждая что соврать конгрессу ему приказал сам Трамп.
  • В январе прошлого сайт BuzzFeed опубликовал документ, в котором говорилось, что за Трампом следили в московском отеле Ritz Carlon и собрали компрометрующую информацию о его личной жизни и финансовой деятельности.
  • Из данных документа и пояснений СМИ следует, что документ был составлен для штаба демократов или штаба Клинтон в период кампании. Его утверждения основываются на анонимных сообщениях "источников". Нет никаких подтверждений его достоверности.
  • Через год личный адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд на новостной сайт BuzzFeed за публикацию этого досье.
  • В ноябре Коэн признал, что дал ложные показания в связи с федеральным расследованием относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
  • Коэн согласился сотрудничать со следствием и признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании.
  • Он сказал федеральному суду в Нью-Йорке, что Трамп во время предвыборной кампании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать об отношениях с кандидатом в президенты.
  • За нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу Коэн приговорен в общей сложности к трем годам заключения.

Темы: ТрампСША
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