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Боевики обстреляли опорный пункт ОС в районе Крымского, без потерь

Суббота, 9 марта 2019, 06:23
Боевики обстреляли опорный пункт ОС в районе Крымского, без потерь

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям ОС, потерь среди украинских военных нет. С начала текущих суток оккупанты украинские позиции не обстреливали.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 марта.

Подчеркивается, что 8 марта боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское.

Вооружение, запрещенное Минского договоренностями, не применялось.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООНДонбассбоевые действия
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