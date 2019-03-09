Боевики обстреляли опорный пункт ОС в районе Крымского, без потерь

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям ОС, потерь среди украинских военных нет. С начала текущих суток оккупанты украинские позиции не обстреливали.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 марта.

Подчеркивается, что 8 марта боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское.

Вооружение, запрещенное Минского договоренностями, не применялось.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.