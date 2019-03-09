СМИ: КНДР может готовить новый пуск баллистической ракеты
Изображения объекта вблизи Пхеньяна, полученные из коммерческих спутников, свидетельствуют о том, что Северная Корея может готовить запуск ракетной или космической ракеты в ближайшем будущем.
Об этом сообщает американское радио NPR.
"На снимках изображена местность, известная как Санумдонг, объект, где Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет-спутников.
На снимках, сделанных 22 февраля компанией DigitalGlobe, видно легковые автомобили и грузовики, припаркованные у объекта. Рядом - железнодорожные вагоны, где также установлены два крана", - говорится в сообщении.
"Если все это совместить, это действительно выглядит так, что северные корейцы находятся в процессе строительства ракеты", - подчеркивает Джеффри Льюис, директор проекта по нераспространению в Восточной Азии в Институте международных исследований в Калифорнии.
Отмечается, что эта информация появилась через несколько дней после того, как другие спутниковые снимки показали, что КНДР быстро перестроила объект запуска спутника на западном побережье страны (на полигоне Сохе).
Напомним:
- Агентство новостей Yonhap из Южной Кореи и аналитический центр США сообщили, что КНДР восстанавливает ракетную стартовую площадку, которую начинала сносить.
- По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
- Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
- В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.
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