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СМИ: КНДР может готовить новый пуск баллистической ракеты

Суббота, 9 марта 2019, 06:46
СМИ: КНДР может готовить новый пуск баллистической ракеты

Изображения объекта вблизи Пхеньяна, полученные из коммерческих спутников, свидетельствуют о том, что Северная Корея может готовить запуск ракетной или космической ракеты в ближайшем будущем.

Об этом сообщает американское радио NPR.

"На снимках изображена местность, известная как Санумдонг, объект, где Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет-спутников.

На снимках, сделанных 22 февраля компанией DigitalGlobe, видно легковые автомобили и грузовики, припаркованные у объекта. Рядом - железнодорожные вагоны, где также установлены два крана", - говорится в сообщении.

"Если  все это совместить, это действительно выглядит так, что северные корейцы находятся в процессе строительства ракеты", - подчеркивает Джеффри Льюис, директор проекта по нераспространению в Восточной Азии в Институте международных исследований в Калифорнии.

 
 
фото:  DigitalGlobe

Отмечается, что эта информация появилась через несколько дней после того, как другие спутниковые снимки показали, что КНДР быстро перестроила объект запуска спутника на западном побережье страны (на полигоне Сохе).

Напомним:

  • Агентство новостей Yonhap из Южной Кореи и аналитический центр США сообщили, что КНДР восстанавливает ракетную стартовую площадку, которую начинала сносить.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

Темы: КНДРядерное оружие
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