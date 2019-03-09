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Спасатели перешли на усиленный режим: круглосуточно дежурят 7 тысяч

Суббота, 9 марта 2019, 08:10

До утра  11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей, в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС. 

По данным службы, на период праздничных и выходных дней с 8 по 11 марта подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

"Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия", - отметили в ведомстве. 

Украинская правда

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Темы: ГСЧСпразднования
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