Спасатели перешли на усиленный режим: круглосуточно дежурят 7 тысяч

До утра 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей, в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

По данным службы, на период праздничных и выходных дней с 8 по 11 марта подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

"Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия", - отметили в ведомстве.