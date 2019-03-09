Климпуш-Цинцадзе: Москву может сдержать расширение присутствия НАТО

Украина не имеет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны России в ближайшей перспективе, однако сдержать ее может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл, сообщает пресс-служба КМУ.

Как отметила Климпуш-Цинцадзе, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на ВМС Украины в Керченском проливе.

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - отметила она.

По ее словам, лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно и является "единственным путем, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий".

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Напомним,