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Климпуш-Цинцадзе: Москву может сдержать расширение присутствия НАТО

Суббота, 9 марта 2019, 09:58
Климпуш-Цинцадзе: Москву может сдержать расширение присутствия НАТО

Украина не имеет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны России в ближайшей перспективе, однако сдержать ее может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл, сообщает пресс-служба КМУ.

Как отметила Климпуш-Цинцадзе, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на ВМС Украины в Керченском проливе.

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - отметила она.

По ее словам, лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно и является "единственным путем, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий".

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Напомним,

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • По решению "судов", под арестом они находились до 25 января 2019 года, после чего срок их содержания под стражей  продлили на три месяца - до конца апреля. 
  • Украинцам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • Согласно отчету разведывательного сообщества США, напряжение в отношениях между Украиной и РФ в Азовском и Черном морях продолжит усиливаться
  • Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у России - опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать странам-членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции.
  • В НАТО заявили, что Альянс внимательно мониторит ситуацию в Черном море и увеличивает свое военное присутствие в регионе.
  • Глава Vинобороны Степан Полторак по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО заявил, что в 2019 году Альянс значительно активизирует военное присутствие в Черном море.
  • Летом 2019 года в Черном море пройдут украинские-американские военные учения "Си Бриз-2019".

Украинская правда

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Темы: РосcияНАТОЧерное море
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