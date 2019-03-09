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Национальная премия имени Шевченко: награды вручили на Тарасовой горе

Суббота, 9 марта 2019, 12:00
Национальная премия имени Шевченко: награды вручили на Тарасовой горе

Президент Петр Порошенко вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко украинским деятелям культуры и искусства.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, торжественные мероприятия по случаю чествования памяти Кобзаря состоялись в Каневе на Тарасовой горе.

В этом году Национальная премия присуждена режиссеру Роману Бондарчуку (полнометражный игровой фильм "Вулкан"), публицисту Богдану Горыню (эссе-коллаж "Святослав Гординский на фоне эпохи"), режиссеру-постановщику Ростиславу Держипильскому (спектакль "Энеида" И.Котляревского, "Она - Земля" В. Стефаника, "НАМLЕТ" У.Шекспира, "Оскар и Розовая Дама" Э.-Э.Шмитта).

Также премии получили писательница Оксана Забужко за книгу "И вновь я влезаю в танк ...", художник Василий Чебаник за проект "Графика украинского языка", художественный руководитель - главный дирижер Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейко - за аудиозаписи произведений украинских композиторов в Фонд Украинского радио, концертные программы 2013 - 2018 гг. 

Размер премии Тараса Шевченко в 2019 году установлен в размере 200 тыс. гривен каждая.

Украинская правда

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Темы: наградыПорошенко
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