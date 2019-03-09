Национальная премия имени Шевченко: награды вручили на Тарасовой горе

Президент Петр Порошенко вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко украинским деятелям культуры и искусства.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, торжественные мероприятия по случаю чествования памяти Кобзаря состоялись в Каневе на Тарасовой горе.

Цього року Національну премію отримують українські митці, які зробили великий внесок в національне відродження, здобули не одну блискучу перемогу на культурному фронті. Це – Богдан Горинь, Оксана Забужко, Ростислав Держипільський, Володимир Шейко, Василь Чебаник, Роман Бондарчук pic.twitter.com/a9vFupkz3z — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 березня 2019 р.

В этом году Национальная премия присуждена режиссеру Роману Бондарчуку (полнометражный игровой фильм "Вулкан"), публицисту Богдану Горыню (эссе-коллаж "Святослав Гординский на фоне эпохи"), режиссеру-постановщику Ростиславу Держипильскому (спектакль "Энеида" И.Котляревского, "Она - Земля" В. Стефаника, "НАМLЕТ" У.Шекспира, "Оскар и Розовая Дама" Э.-Э.Шмитта).

Также премии получили писательница Оксана Забужко за книгу "И вновь я влезаю в танк ...", художник Василий Чебаник за проект "Графика украинского языка", художественный руководитель - главный дирижер Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейко - за аудиозаписи произведений украинских композиторов в Фонд Украинского радио, концертные программы 2013 - 2018 гг.

Размер премии Тараса Шевченко в 2019 году установлен в размере 200 тыс. гривен каждая.