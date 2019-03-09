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СБУ объяснила, почему запретила въезд австрийском журналисту

Суббота, 9 марта 2019, 12:19
СБУ объяснила, почему запретила въезд австрийском журналисту

В Службе безопасности Украины объяснили причину запрета на въезд в Украину австрийском журналисту Кристиану Вершютцу.

Информацию о запрете в СБУ подтвердили 9 марта.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", - заявили в СБУ.

При этом в ведомстве напомнили, что сам Вершютц "отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине".

"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд", - говорится в сообщении.

Напомним, 

Ранее нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что СБУ запретила журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних 4 лет он посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам журналист на своей странице утверждал, что не нарушал украинских законов, не видел решения о запрете и предполагает, что его не пускают в Украину из-за критики украинской власти.

Министр иностранных дел Австрии осудила Киев запрете въезда для Вершютца и намерена вынести этот вопрос на обсуждение министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 18 марта.

Также на следующей неделе МИД Австрии планирует вызвать для разговора украинского посла в Вене.

В Австрийском союзе журналистов заявили, что запретом на въезд для Вершютца Украина демонстрирует неготовность к членству в ЕС.

Украинская правда
Темы: СБУСМИДонбасспропагандаАвстрия
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