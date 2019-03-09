На границе с Венгрией задержали еще 30 кг "белого порошка" - СМИ

5918 просмотров 5918 просмотров
Суббота, 9 марта 2019, 15:38

На Закарпатье на таможенном посту "Лужанка" сотрудники СБУ совместно с работниками таможни задержали гражданина Турции, который пытался перевезти партию наркотиков в Венгрию.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на данные в правоохранительных органах.

"По неподтвержденной информации, в Венгрию из Турции перевозили очередную партию героина, которую в спецслужбах связывают с недавно задержанной румынскими пограничники", - отмечает издание.

Как позже сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, партия содержала 30,750 кг "белого порошка".

Сообщается, что гражданин Турции следовал через границу на автомобиле "Renault" с немецкой регистрацией и перемещал брикеты с наркотическим веществом в специально изготовленном тайнике автомобиля.

"На месте события проводятся следственные действия. СБУ изъяла брикеты с подозрительным веществом, гражданин Турции задержан. В СБУ, по неподтвержденной информации, рассматривают существование канала с наркотрафика из Турции в Европу через границу Украины на Закарпатье", - говорится в сообщении.

 

 
 
 
В багажнике авто ИНОСТРАНЦА БЫЛа ОБНАРУЖЕНа партия героина, расфасованного в брикеты

Напомним, 

  • В начале марта румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу 84 кг героина, путешествуя на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии.
  • Согласно сообщению, на украинском контрольном пункте пропуска "партию наркотиков не заметили".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Закарпатье контрабанда СБУ Венгрия Пограничная служба


powered by lun.ua
По теме
Весна идет: Закарпатье предупредили о подъеме воды в реках и лавинах 8 марта 2019, 18:37
Двое голландцев вывезли из Украины в ЕС 84 кг героина 5 марта 2019, 11:27
Депутату грозит срок за госизмену из-за футбола с сепаратистами 1 марта 2019, 17:47
Все новости
Главные новости
В результате столкновений в Черкассах пострадали 7 полицейских - МВД
Нацкорпус пытался прорваться к Порошенко в Черкассах
Столкновения возле АП: пострадали трое правоохранителей
Порошенко: Нам нужно высокоточное ракетное оружие
Все новости
здоровье

5 привычек, которые могут продлить жизнь на десятилетия

Фотопроект

Невероятные фотографии вымирающих животных

интервью

Как это – руководить спутниками?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів