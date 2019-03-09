На границе с Венгрией задержали еще 30 кг "белого порошка" - СМИ
На Закарпатье на таможенном посту "Лужанка" сотрудники СБУ совместно с работниками таможни задержали гражданина Турции, который пытался перевезти партию наркотиков в Венгрию.
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на данные в правоохранительных органах.
"По неподтвержденной информации, в Венгрию из Турции перевозили очередную партию героина, которую в спецслужбах связывают с недавно задержанной румынскими пограничники", - отмечает издание.
Как позже сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, партия содержала 30,750 кг "белого порошка".
Сообщается, что гражданин Турции следовал через границу на автомобиле "Renault" с немецкой регистрацией и перемещал брикеты с наркотическим веществом в специально изготовленном тайнике автомобиля.
"На месте события проводятся следственные действия. СБУ изъяла брикеты с подозрительным веществом, гражданин Турции задержан. В СБУ, по неподтвержденной информации, рассматривают существование канала с наркотрафика из Турции в Европу через границу Украины на Закарпатье", - говорится в сообщении.
Напомним,
- В начале марта румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу 84 кг героина, путешествуя на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии.
- Согласно сообщению, на украинском контрольном пункте пропуска "партию наркотиков не заметили".