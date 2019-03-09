Порошенко: Нам нужно высокоточное ракетное оружие

Украина лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 9 марта в ходе выступления на совете регионального развития в Черкасской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности – пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - заявил Порошенко.

Он добавил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага, который оккупировал украинское государство.

"Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону – надежнее", - добавил Порошенко.

При этом он напомнил, что Россия приостановила участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него.

"Мы тоже лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше", - добавил он.

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Напомним