Порошенко: Нам нужно высокоточное ракетное оружие

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Суббота, 9 марта 2019, 16:04

Украина лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 9 марта в ходе выступления на совете регионального развития в Черкасской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности – пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - заявил Порошенко.

Он добавил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага, который оккупировал украинское государство.

"Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону – надежнее", - добавил Порошенко. 

При этом он напомнил, что Россия приостановила участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него.

"Мы тоже лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше", - добавил он. 

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Напомним

  • США требовали, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), а также пусковые установки и связанное с ними оборудование. 
  • В декабре США дали РФ 60 дней на возвращение к исполнению договора ДРСМД.
  • 1 февраля по истечении этого срока США заявили, что выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годы нарушала договоренности.
  • Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ", а затем подписал указ о прекращении выполнения Договора.
  • В Минобороны РФ заявили о планах разработки новых типов ракет в ближайшие два года.
  • В МИД Украины заявили, что Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение.
  • Глава МИД Павел Климкин отметил, что Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и должна использовать все, чтобы себя защитить в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.

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Темы: Порошенко оружие


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