Порошенко о коррупционерах: Каждую копейку в зубах принесут
Президент Петр Порошенко заявляет, что заставит чиновников-коррупционеров вернуть в государственный бюджет все украденные средства.
Об этом он заявил на совете регионального развития Черкасской области в субботу, передает "Интерфакс-Украина".
"Чрезвычайно важное и очень непростое задание – прикрыть армию от политиканов, которые порочат пятилетние достижения всего оборонно-промышленного комплекса в надежде на то, что в огульной критике наберут себе хоть какие-то предвыборные баллы, оградить от попыток чиновников-коррупционеров, нечистых на руку коммерсантов обогащаться за счет военного бюджета. Заявляю – не дам! Каждый будет привлечен к ответственности… Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - сказал Порошенко.
Он вновь подчеркнул, что ни фамилии, ни должности, ни знакомства не защитят и не прикроют коррупционеров.
Напомним:
- 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua