Порошенко о коррупционерах: Каждую копейку в зубах принесут

Президент Петр Порошенко заявляет, что заставит чиновников-коррупционеров вернуть в государственный бюджет все украденные средства.

Об этом он заявил на совете регионального развития Черкасской области в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Чрезвычайно важное и очень непростое задание – прикрыть армию от политиканов, которые порочат пятилетние достижения всего оборонно-промышленного комплекса в надежде на то, что в огульной критике наберут себе хоть какие-то предвыборные баллы, оградить от попыток чиновников-коррупционеров, нечистых на руку коммерсантов обогащаться за счет военного бюджета. Заявляю – не дам! Каждый будет привлечен к ответственности… Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - сказал Порошенко.

Он вновь подчеркнул, что ни фамилии, ни должности, ни знакомства не защитят и не прикроют коррупционеров.

Напомним: