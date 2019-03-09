СБУ предотвратила убийство предпринимателя с Херсонщины: имитировали похищение

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Суббота, 9 марта 2019, 17:04

Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсонской области, задержав организатора преступления.

Как сообщила пресс-служба СБУ в субботу, оперативники установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.

"Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти ста тысяч долларов США. После получения всей суммы предпринимателя планировалось убить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время операции сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя.

"Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере 40 тысяч долларов США. В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства установлены все участники организованной группировки", - отмечает пресс-служба.

Задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению фигурантов дела проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.

Украинская правда

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Темы: Херсонская область СБУ


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