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Порошенко: Кандидаты должны были включить в программы курс на ЕС и НАТО

Суббота, 9 марта 2019, 16:45

Президент Петр Порошенко сетует, что программы многих кандидатов в президенты не соответствуют требованиям Конституции – не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом он заявил на совете регионального развития Черкасской области в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", - сказал Порошенко.

По его мнению, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с Конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.

"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс страны в ЕС и НАТО.

"Кто против – действует вопреки Конституции", - подчеркнул президент.

Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.

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Темы: Порошенковыборы президента 2019НАТОЕС
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