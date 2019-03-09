Порошенко: Кандидаты должны были включить в программы курс на ЕС и НАТО
Президент Петр Порошенко сетует, что программы многих кандидатов в президенты не соответствуют требованиям Конституции – не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО.
Об этом он заявил на совете регионального развития Черкасской области в субботу, передает "Интерфакс-Украина".
"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", - сказал Порошенко.
По его мнению, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с Конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.
"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", - отметил Порошенко.
Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс страны в ЕС и НАТО.
"Кто против – действует вопреки Конституции", - подчеркнул президент.
Напомним:
- 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua