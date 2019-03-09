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ООС: боевики стреляли дважды, украинские военные отвечали

Суббота, 9 марта 2019, 18:02

В субботу боевики дважды нарушили режим прекращения огня, при этом три раза применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм в районе села Крымское", - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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