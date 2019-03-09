"Украина или смерть": боевые бригады Сухопутных войск получили новую символику

Начальник Генштаба Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск ВСУ.

Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook.

"Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", - написал он.

В частности, утверждены рисунки нарукавных знаков 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

На рисунке нарукавного знака 72 омбр изображен череп и написан девиз "Украина или смерть". Девизы двух других переводятся как "Божьей милостью" и "Вместе к победе".