Новая военная доктрина РФ: подготовка к масштабной войне

Новая военная доктрина России, которую 2 марта представил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, предусматривает превосходство страны "над любым потенциальным противником".

Об этом пишет в "Новой газете" военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником", - заявил Герасимов в своем выступлении на заседании Академии военных наук в Москве.

По его словам, "сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся, поэтому все необходимое должно выпускаться в требуемом количестве и поступать в войска еще в мирное время".

Автор отмечает, что в январе 2013 года начальник генштаба РФ Валерий Герасимов также выступил с докладом о войнах будущего на заседании Академии военных наук.

"Доклад был напечатан и через год-другой стал знаменит на Западе как "доктрина Герасимова" о так называемой "гибридной войне" после успешной специально-армейской операции по присоединению Крыма, войны в Донбассе и прочих драматических событий "русской весны", - говорится в тексте.

В том докладе говорилось об "асимметричных действиях", об использовании как военных, так и невоенных информационных методов дестабилизации противника.

Обозреватель отмечает, что в новой "доктрине Герасимова" 2019 года изменился тон изложения: в официальные документы вернулась терминология времен разгара "холодной войны".

"Теперь США и их союзники именуются "агрессорами", готовыми вероломно напасть в любой момент, используя "технологии "цветных" революций и мягкой силы", а также "вероятными противниками", как лет пятьдесят назад", - пишет автор.

В доктрине также заявляется якобы о новой стратегии Пентагона "Троянский конь": "используя протестный потенциал "пятой колонны", США дестабилизируют обстановку, например в РФ, и одновременно наносят удары высокоточным оружием "по наиболее важным объектам"".

"Понятно, что теперь гражданские протесты и вообще любое недовольство можно при желании квалифицировать как измену и сговор с агрессором, как это и было всегда при советской власти", - отмечает эксперт.

По утверждению Герасимова, основой "ответа" РФ на угрозы "является стратегия активной обороны", то есть "комплекс упреждающих мер по нейтрализации угроз безопасности государства".

"Очевидно, что сравнительно умеренная прежняя "доктрина Герасимова", с ее акцентом на гибридные действия, больше не годится. Конечно, всякие "асимметричные, политические, экономические, информационные и другие невоенные меры" остаются в арсенале, но главное содержание военной стратегии, утверждает Герасимов, "составляют вопросы подготовки к войне и ее ведения Вооруженными силами"", - говорится в статье.

При этом автор подчеркивает, что речь идет именно о масштабной, а не локальной войне.

Слова Герасимова о "превосходстве над любым потенциальным противником" эксперт трактует как цель ВС РФ превосходить объединенные силы остального человечества.

Автор отмечает, что именно к такой цели стремился советский Генштаб, однако СССР развалился в 1991 году.

"Новая доктрина "Герасимов 2.0" существенно скорректирована в сторону усиления по сравнению с "доктриной Герасимова" образца 13-го года, а Генштаб, как во времена холодной войны, в обоснование безудержной милитаризации России выдумывает или в десятки раз преувеличивает внешние угрозы. Конечный результат новой попытки добиться превосходства "над любым потенциальным противником" будет, наверное, столь же плачевен, что и в 1991 году", - заключает эксперт.