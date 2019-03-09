К украинским позициям пришел боевик с документами "ЛНР"

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Суббота, 9 марта 2019, 23:58

В субботу на Северодонецком направлении боевик так называемой "ЛНР" перешел на сторону ВСУ.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, военнослужащие одного из подразделений бригады ООС заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении позиции ВСУ.

"Подпустив его поближе и дав возможность спуститься в траншею, наши защитники задержали неизвестного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики", изданный в городе Алчевске, а также денежные знаки банка России, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы.

"Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации предателя Украины - также город Стаханов Луганской области", - отметили в пресс-центре ООС.

Там добавили, что с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации и подробностей участия в боевых действиях против украинского народа.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ЛНР


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