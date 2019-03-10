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Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов

Воскресенье, 10 марта 2019, 00:55

Конституционный суд Молдовы официально утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля, и утвердил мандаты депутатов, избранных и по партийным спискам, и по одномандатным мажоритарным округам.

Об этом пишет Радио Свобода.

Также после многочасового рассмотрения Конституционный суд отклонил жалобы избирательного блока "Acum" ( "Сейчас"), который добивался отмены результатов голосования в нескольких одномандатных округах, в частности в двух, созданных специально для жителей Приднестровья.

Таким образом, в новом парламенте Молдовы будут представлены пророссийская левацкая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия противоречивого олигарха Влада Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий "Acum" (26), популистская партия "Шор" еще одного спорного предпринимателя и политика Илана Шора (7) и еще три независимых депутата (всего 101).

Из-за политических разногласий между партиями пока не ясно, удастся какой-либо из сил создать правительство - неудача может привести к необходимости новых досрочных выборов.

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Темы: Молдова
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