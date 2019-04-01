Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В восточных странах больше всего голосовали за Порошенко, Зеленского и Гриценко

Понедельник, 1 апреля 2019, 00:09

ЦИК обнародовала результаты выборов в 14 странах, расположенных к востоку от Украины, где голосование закончилось раньше.

Как пишет "Честно", в этих странах проголосовали 1562 избирателей, а в списках было - 8 913. Из кандидатов в президенты больше всего там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

В Австралии проголосовали 125 избирателей из 1737 зарегистрированных. Петра Порошенко поддержали 69 избирателей, Анатолия Гриценко - 19, а Владимира Зеленского - 4.

В округе во Вьетнаме голосовали 189 избирателей из 192, которые были в списках. Порошенко поддержали 26 избирателей, Зеленского - 17, а Гриценко - 10.

На участок в Армении пришли только 148 из 399 избирателей. Там лидером стал Зеленский, которому отдали голос 56 избирателей, Порошенко поддержало 3, а Юрия Бойко - 20.

Избирателей в списке в Индии было 154. Голосовать пришли 58 человек. Там 30 голосов взял Порошенко, 14 - Зеленский. И по 4 Игорь Смешко с Гриценко.

Из 237 избирателей, которые были в списках для голосования в Иране, голосовать пришли 48 человек. 18 голосов отдали Порошенко, 13 - Зеленскому, а 7 - Тимошенко.

4227 избирателей могли проголосовать в Казахстане. Но на участок смогли прибыть только 149 избирателей. 66 проголосовали за Порошенко, 40 - за Зеленского, а за Смешко - 13.

В Кыргызстане могли проголосовать 133 человека. Из них проголосовали - 43. Там 19 голосов отдали Зеленскому, 14 - Порошенко, а 4 - Смешко.

В списках на голосование в Китае было 311 человек. Голосовать пришли - 209. 88 проголосовали за Порошенко, 69 - за Зеленского и 16 за Тимошенко.

В Южной Корее в списках был 221 избиратель. Голосовать пришло 104. 40 голосов отдали Порошенко, 29 - Зеленскому, а 12 - за Гриценко.

Из 132 избирателей, которые были в списках в Малайзии пришли голосовать 106. 52 голоса отдали Порошенко, 24 - Зеленскому и 12 Гриценко.

В Сингапуре в списках было 259 избирателей. Пришли голосовать - 163. 73 голоса получил Порошенко, 47 - Зеленский и 14 - Гриценко.

В Таиланде в списках была 191 человек. Порошенко предпочли 56 избирателей, Зеленского – 20, Гриценко и Смешко - по 6.

Из 207 избирателей, которые были в списках на участке в Туркменистане, проголосовали 77 человек. Здесь на первом месте с 36-ю голосами Зеленский. За ним идет с 20 голосами Порошенко и Бойко - с 12-ю.

461 человек мог проголосовать в Японии. Но проголосовали - 164. 69 голосов отдали Порошенко, 28 - Зеленскому, а Гриценко - 25.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
Все новости...
Реклама: