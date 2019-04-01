В восточных странах больше всего голосовали за Порошенко, Зеленского и Гриценко

ЦИК обнародовала результаты выборов в 14 странах, расположенных к востоку от Украины, где голосование закончилось раньше.

Как пишет "Честно", в этих странах проголосовали 1562 избирателей, а в списках было - 8 913. Из кандидатов в президенты больше всего там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

В Австралии проголосовали 125 избирателей из 1737 зарегистрированных. Петра Порошенко поддержали 69 избирателей, Анатолия Гриценко - 19, а Владимира Зеленского - 4.

В округе во Вьетнаме голосовали 189 избирателей из 192, которые были в списках. Порошенко поддержали 26 избирателей, Зеленского - 17, а Гриценко - 10.

На участок в Армении пришли только 148 из 399 избирателей. Там лидером стал Зеленский, которому отдали голос 56 избирателей, Порошенко поддержало 3, а Юрия Бойко - 20.

Избирателей в списке в Индии было 154. Голосовать пришли 58 человек. Там 30 голосов взял Порошенко, 14 - Зеленский. И по 4 Игорь Смешко с Гриценко.

Из 237 избирателей, которые были в списках для голосования в Иране, голосовать пришли 48 человек. 18 голосов отдали Порошенко, 13 - Зеленскому, а 7 - Тимошенко.

4227 избирателей могли проголосовать в Казахстане. Но на участок смогли прибыть только 149 избирателей. 66 проголосовали за Порошенко, 40 - за Зеленского, а за Смешко - 13.

В Кыргызстане могли проголосовать 133 человека. Из них проголосовали - 43. Там 19 голосов отдали Зеленскому, 14 - Порошенко, а 4 - Смешко.

В списках на голосование в Китае было 311 человек. Голосовать пришли - 209. 88 проголосовали за Порошенко, 69 - за Зеленского и 16 за Тимошенко.

В Южной Корее в списках был 221 избиратель. Голосовать пришло 104. 40 голосов отдали Порошенко, 29 - Зеленскому, а 12 - за Гриценко.

Из 132 избирателей, которые были в списках в Малайзии пришли голосовать 106. 52 голоса отдали Порошенко, 24 - Зеленскому и 12 Гриценко.

В Сингапуре в списках было 259 избирателей. Пришли голосовать - 163. 73 голоса получил Порошенко, 47 - Зеленский и 14 - Гриценко.

В Таиланде в списках была 191 человек. Порошенко предпочли 56 избирателей, Зеленского – 20, Гриценко и Смешко - по 6.

Из 207 избирателей, которые были в списках на участке в Туркменистане, проголосовали 77 человек. Здесь на первом месте с 36-ю голосами Зеленский. За ним идет с 20 голосами Порошенко и Бойко - с 12-ю.

461 человек мог проголосовать в Японии. Но проголосовали - 164. 69 голосов отдали Порошенко, 28 - Зеленскому, а Гриценко - 25.