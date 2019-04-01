Как голосовала Антарктида за президента Украины

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Понедельник, 1 апреля 2019, 00:27

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко.

По данным общественной сети "Опора", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко – 3 избирателя.

Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили у тамошних ученых по 2 голоса, еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.

 

В голосовании на станции приняли участие 37 граждан Украины, но 2 бюллетеня не учли.

Как сообщалось, голосование на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 31 марта длилось всего час.

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Темы: выборы президента 2019


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