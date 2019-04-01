У Тимошенко настаивают, что она на втором месте

В штабе Юлии Тимошенко заявляют, что по результатам параллельного подсчета голосов избирателей их кнадидатка в президенты Украины получила второе место.

Об этом заявил член команды Тимошенко нардеп Сергей Соболев

По его словам, в штабе Тимошенко обработали уже 63,51% протоколов и по результатам их подсчетов Владимир Зеленский получил 28,1% голосов, Юлия Тимошенко - 16,1%, Петр Порошенко - 15,2%.

Немного позже Соболев заявил, что штаб Тимошенко обработал 67% протоколов.

Напомним: