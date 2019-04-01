У Тимошенко настаивают, что она на втором месте

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Понедельник, 1 апреля 2019, 01:39

В штабе Юлии Тимошенко заявляют, что по результатам параллельного подсчета голосов избирателей их кнадидатка в президенты Украины получила второе место.

Об этом заявил член команды Тимошенко нардеп Сергей Соболев

По его словам, в штабе Тимошенко обработали уже 63,51% протоколов и по результатам их подсчетов Владимир Зеленский получил 28,1% голосов, Юлия Тимошенко - 16,1%, Петр Порошенко - 15,2%.

Немного позже Соболев заявил, что штаб Тимошенко обработал 67% протоколов.

Напомним:

  • Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,2%).

Темы: выборы президента 2019 Тимошенко


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