У Тимошенко настаивают, что она на втором месте
6716 просмотров
Понедельник, 1 апреля 2019, 01:39
В штабе Юлии Тимошенко заявляют, что по результатам параллельного подсчета голосов избирателей их кнадидатка в президенты Украины получила второе место.
Об этом заявил член команды Тимошенко нардеп Сергей Соболев
По его словам, в штабе Тимошенко обработали уже 63,51% протоколов и по результатам их подсчетов Владимир Зеленский получил 28,1% голосов, Юлия Тимошенко - 16,1%, Петр Порошенко - 15,2%.
Немного позже Соболев заявил, что штаб Тимошенко обработал 67% протоколов.
Напомним:
- Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,2%).
powered by lun.ua