У Меркель заявили о попытках России дестабилизировать ЕС

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Понедельник, 1 апреля 2019, 06:38

Российские власти многое делают для того, чтобы "ослабить, дестабилизировать страны ЕС и его ближайших соседей".

Об этом председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) и, возможно, будущий канцлер Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в выпуске передачи heute-journal немецкого телеканала ZDF, пишет DW.

На подобные действия необходимо четко реагировать, подчеркнула политик. По ее словам, члены Европейского Союза должны "держаться вместе". Кроме того, Крамп-Карренбауэр раскритиковала европейские популистские партии, которые получают поддержку со стороны Москвы.

Председатель ХДС не обошла стороной тему строительства газопровода "Северный поток - 2". Крамп-Карренбауэр охарактеризовала его как "трудный проект" и подчеркнула, что при строительстве необходимо "принимать во внимание интересы в области безопасности как Украины, так и других стран в регионе".

Напомним:

  • Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" проходить через ее территориальные воды.
  • "Северный поток-2" будет поставлять российский газ через Балтийское море в Германию, в обход Польши и Украины. Строительство газопровода вызвало критику со стороны Варшавы и Киева, а также балтийских стран и США.

Темы: Германия газ Росcия


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