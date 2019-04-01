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У Порошенко рассказали, на что рассчитывают во втором туре

Понедельник, 1 апреля 2019, 07:17
У Порошенко рассказали, на что рассчитывают во втором туре

В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.

Об этом заявил в комментарии журналистам представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Укринформ.

"Конечно, я не думаю, что его (Зеленского - ред.) результат будет ниже во втором туре, конечно, он доберет определенное количество голосов. Но резерв для отбора голосов на сегодня больше у Порошенко, чем у Зеленского", - сказал Медведев.

Он отметил, что избирателей, принявших участие в первом туре голосования, условно можно разделить на две категории - тех, которые проголосовали "по приколу", и проголосовавших "не по приколу".

"Те, которые хотели проголосовать "по приколу", все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто "не по приколу", и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского", - заявил представитель избирательного штаба Порошенко.

По словам Медведева, он исходит из того, что у недовольных избирателей в первом туре был выбор голосовать за Зеленского или других оппозиционных кандидатов. Он спрогнозировал, что для этих избирателей существует "какой-то предел, какие-то критерии, какие-то индикаторы", которые привели их к выводу, что голосовать за Зеленского "несерьезно".

"Очевидно, что при их критицизме к власти есть какие-то другие критерии того, каким должен быть кандидат в президенты. И хотя, наверное, им не нравится Порошенко, но, я думаю, что он таким критериям кандидата в президенты может соответствовать больше, чем Зеленский", - резюмировал Медведев.

Напомним:

  • Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,2%).

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ПорошенкоЗеленский
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