Война на востоке: почти "тишина", оккупанты стреляли у Лебединского

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Понедельник, 1 апреля 2019, 08:36

За прошедшие сутки, в день выборов президента Украины, в зоне боевых действий на востоке оккупанты стреляли один раз в районе населенного пункта Лебединский.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, потерь среди украинских защитников нет,  бойцы ООС вражеский обстрел не оставили без ответа.

По состоянию на 7:00 1 апреля обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Темы: ООС боевые действия


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