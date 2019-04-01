Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко показали свои данные подсчета голосов

Понедельник, 1 апреля 2019, 09:34

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что параллельный подсчет голосов избирателей свидетельствует о том, что действующий глава государства набирает 16,2% голосов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба в Facebook.

"Несмотря на массированное применение грязных методов агитации и черного пиара, Петр Порошенко уверенно выходит во второй тур президентских выборов", - заявил член штаба Максим Саврасов.

Также, согласно данным параллельного подсчета, кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский набирает 29,8%, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 13,4%.

 
данные штаба П.Порошенко

Эти данные похожи на данные Центральной избирательной комиссии, которые свидетельствуют о том, что по результатам 54,7% обработанных протоколов лидирует Зеленский, за которого проголосовало 30,23% избирателей, за Порошенко - 16,57%, а за Тимошенко - 13,10 %.

Украинская правда
Темы: Порошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: