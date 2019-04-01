У Порошенко показали свои данные подсчета голосов

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что параллельный подсчет голосов избирателей свидетельствует о том, что действующий глава государства набирает 16,2% голосов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба в Facebook.

"Несмотря на массированное применение грязных методов агитации и черного пиара, Петр Порошенко уверенно выходит во второй тур президентских выборов", - заявил член штаба Максим Саврасов.

Также, согласно данным параллельного подсчета, кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский набирает 29,8%, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 13,4%.

данные штаба П.Порошенко

Эти данные похожи на данные Центральной избирательной комиссии, которые свидетельствуют о том, что по результатам 54,7% обработанных протоколов лидирует Зеленский, за которого проголосовало 30,23% избирателей, за Порошенко - 16,57%, а за Тимошенко - 13,10 %.