В зоне ООС ранен боец: враг обстрелял Крымское

С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в зоне проведения операции объединенных сил российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел.

Об этом рассказал на традиционном брифинге спикер Минобороны по вопросам ООС полковник Дмитрий Гуцуляк.

С 07.00 утра противник начал обстрел из гранатометов и стрелкового оружия наших защитников Крымского. Украинские военные применили в ответ стрелковое оружие и в течение получаса подавили вражескую активность.

К сожалению, в результате обстрела получил ранение один украинский военный.

Он был эвакуирован в военный мобильный госпиталь, где сейчас он получает необходимую лечебно-сестринскую медицинскую помощь, отметил Гуцуляк.