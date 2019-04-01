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Кремль не будет поздравлять никакого украинского кандидата

Понедельник, 1 апреля 2019, 13:11
Кремль не будет поздравлять никакого украинского кандидата

Официальный Кремль даст оценку украинским выборам после второго тура.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское агентство ТАСС.

"Выборы на Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано, - сказал он. - Нужно подождать".

Песков не стал говорить и об отношении к результату Владимира Зеленского, лидирующего по итогам первого тура.

"Пока выборы не закончились, пока не состоялся второй тур и не нашелся победитель выборов, говорить (об этом - ред.) считаем преждевременным", - отметил он.

Песков также заявил, что российская сторона не будет направлять поздравления никому из кандидатов в связи с выходом во второй тур президентских выборов на Украине.

"Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур, наверное, было бы неверно, поэтому, естественно, об этом речь не идет - потому что победитель выборов пока не определен на Украине", - сказал представитель Кремля.

Напомним:

  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Темы: Росcиявыборы президента 2019
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