У Зеленского ожидают, что во втором туре вдвое опередят Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ожидают, что во втором туре за него проголосует значительное количество избирателей, которые в первом туре отдали голоса другим кандидатам.

Об этом на брифинге заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

"Если верить социологии, которая проводилась до первого тура, то перетекание (голосов - ред.) очень значительные - от Юлии Владимировны, и от Петра Алексеевича, и от многих других, кто сегодня уже остался в первом туре. Это открытая информация", - сказал он.

"Что касается второго тура, нужна новая социология. Но если опираться на социологию за день до выборов, то во втором туре Зеленский более чем вдвое опережал любого из тройки - что Юлию Владимировну, что Петра Алексеевича", - заявил Разумков.

По его мнению, эта тенденция сохранится.

Также в штабе Зеленского ожидают, что во втором туре явка избирателей будет выше.

Напомним