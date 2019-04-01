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У Зеленского ожидают, что во втором туре вдвое опередят Порошенко

Понедельник, 1 апреля 2019, 14:05
У Зеленского ожидают, что во втором туре вдвое опередят Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ожидают, что во втором туре за него проголосует значительное количество избирателей, которые в первом туре отдали голоса другим кандидатам.

Об этом на брифинге заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

"Если верить социологии, которая проводилась до первого тура, то перетекание (голосов - ред.) очень значительные - от Юлии Владимировны, и от Петра Алексеевича, и от многих других, кто сегодня уже остался в первом туре. Это открытая информация", - сказал он.

"Что касается второго тура, нужна новая социология. Но если опираться на социологию за день до выборов, то во втором туре Зеленский более чем вдвое опережал любого из тройки - что Юлию Владимировну, что Петра Алексеевича", - заявил Разумков.

По его мнению, эта тенденция сохранится.

Также в штабе Зеленского ожидают, что во втором туре явка избирателей будет выше.

Напомним

  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
  • В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.

Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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