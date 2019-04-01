Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В команде Зеленского заявили о разногласиях между подсчетам ЦИК и собственными

Понедельник, 1 апреля 2019, 14:30

В команде Владимира Зеленского заявили, что ведут параллельный подсчет протоколов с Центральной избирательной комиссией и заметили расхождения в 1-2% с данными ЦИК.

Об этом на брифинге заявил координатор "Зе!команды" Александр Корниенко.

По его словам, в Зеленского ведут параллельный подсчет протоколов вместе с ЦИК в точности до десятой.

"Есть регионы, где разногласия 1-2%. Почему-то наибольшее расхождение в Винницкой области", - сказал Корниенко.

Он заявил, что в команде Зеленского будут выяснять, почему такие расхождения возникли именно в этом регионе.

Также Корниенко рассказал, что есть разница между данными команды Зеленского и данным сайта ЦИК на более чем 1% в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской областях и некоторых округах Киевской области.

"С нашей стороны, мы готовы защищать результаты, в том числе, и в судах, но будем смотреть, сохранится ли эта тенденция", - добавил он.

карта команды Зеленского
карта команды Зеленского

Вместе с тем он добавил, что есть еще много участков, из которых у команды Зеленского нет данных.

"В целом, мы считаем, что наша система параллельного подсчета полностью сработала", - заявил Корниенко.

Напомним: 

  • По данным ЦИК, уже обработано более 70% голосов избирателей. Результаты свидетельствуют о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,46% голосов, а Петр Порошенко - 16,18%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвиборывыборы президента 2019Порошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: