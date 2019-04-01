В команде Зеленского заявили о разногласиях между подсчетам ЦИК и собственными
В команде Владимира Зеленского заявили, что ведут параллельный подсчет протоколов с Центральной избирательной комиссией и заметили расхождения в 1-2% с данными ЦИК.
Об этом на брифинге заявил координатор "Зе!команды" Александр Корниенко.
По его словам, в Зеленского ведут параллельный подсчет протоколов вместе с ЦИК в точности до десятой.
"Есть регионы, где разногласия 1-2%. Почему-то наибольшее расхождение в Винницкой области", - сказал Корниенко.
Он заявил, что в команде Зеленского будут выяснять, почему такие расхождения возникли именно в этом регионе.
Также Корниенко рассказал, что есть разница между данными команды Зеленского и данным сайта ЦИК на более чем 1% в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской областях и некоторых округах Киевской области.
"С нашей стороны, мы готовы защищать результаты, в том числе, и в судах, но будем смотреть, сохранится ли эта тенденция", - добавил он.
Вместе с тем он добавил, что есть еще много участков, из которых у команды Зеленского нет данных.
"В целом, мы считаем, что наша система параллельного подсчета полностью сработала", - заявил Корниенко.
Напомним:
- По данным ЦИК, уже обработано более 70% голосов избирателей. Результаты свидетельствуют о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,46% голосов, а Петр Порошенко - 16,18%.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.