В команде Зеленского заявили о разногласиях между подсчетам ЦИК и собственными

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Понедельник, 1 апреля 2019, 14:30

В команде Владимира Зеленского заявили, что ведут параллельный подсчет протоколов с Центральной избирательной комиссией и заметили расхождения в 1-2% с данными ЦИК.

Об этом на брифинге заявил координатор "Зе!команды" Александр Корниенко.

По его словам, в Зеленского ведут параллельный подсчет протоколов вместе с ЦИК в точности до десятой.

"Есть регионы, где разногласия 1-2%. Почему-то наибольшее расхождение в Винницкой области", - сказал Корниенко.

Он заявил, что в команде Зеленского будут выяснять, почему такие расхождения возникли именно в этом регионе.

Также Корниенко рассказал, что есть разница между данными команды Зеленского и данным сайта ЦИК на более чем 1% в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской областях и некоторых округах Киевской области.

"С нашей стороны, мы готовы защищать результаты, в том числе, и в судах, но будем смотреть, сохранится ли эта тенденция", - добавил он.

карта команды Зеленского
карта команды Зеленского

Вместе с тем он добавил, что есть еще много участков, из которых у команды Зеленского нет данных.

"В целом, мы считаем, что наша система параллельного подсчета полностью сработала", - заявил Корниенко.

Напомним: 

  • По данным ЦИК, уже обработано более 70% голосов избирателей. Результаты свидетельствуют о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,46% голосов, а Петр Порошенко - 16,18%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда

Темы: Зеленский виборы выборы президента 2019 Порошенко


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